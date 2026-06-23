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Махачкалинское «Динамо» объявило состав на летние сборы

Махачкалинское «Динамо» объявило состав на летние сборы
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Махачкалинское «Динамо» в клубных соцсетях объявило состав на летние межсезонные сборы.

Вратари: Давид Волк, Зайнудин Зайнудинов, Никита Карабашев и Тимур Магомедов

Защитники: Мохамед Аззи, Муталип Алибеков, Ильяс Ахмедов, Сослан Кагермазов, Александр Сандрачук, Темиркан Сундуков, Арсен Шихалиев.

Полузащитники: Абдулла Ашуров, Никита Глушков, Абдулпаша Джабраилов, Джавад, Кирилл Зинович, Ражаб Магомедов, Дайя Мешид, Хуссем Мрезиг.

Нападающие: Гамид Агаларов, Миро, Сердер Сердеров и Кирилл Помешкин, вернувшийся из аренды в новороссийском «Черноморце».

Отмечается, что защитник Идар Шумахов, полузащитник Никита Воронин и латераль Ян Джапо будут работать по индивидуальной программе из-за восстановления после травм. Нападающий Хазем Мастури находится на чемпионате мира со сборной Туниса и присоединится к «Динамо» позднее.

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