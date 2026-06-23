Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бородюк назвал диванными экспертами критиков Криштиану Роналду

Бородюк назвал диванными экспертами критиков Криштиану Роналду
Комментарии

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал диванными экспертами критиков нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду. В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 португальцы сыграли вничью с ДР Конго, Роналду не отметился результативными действиями.

«Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Поэтому диванные эксперты, которые критикуют его, наверное, не разбираются в футболе. А то, что касается сборной Португалии, игра зависит от подготовки команды именно к чемпионату в физическом, тактическом и ментальном плане. Сборная не должна зависеть от одного футболиста, здесь огромное значение имеют тренерские решения: какой состав ставить и какие игроки на данный момент лучшие. И по одной игре уже какие-то выводы делать абсолютно неправильно и непрофессионально», — приводит слова Бородюка «РИА Новости Спорт».

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Аршавин ответил, по делу ли критикуют ФИФА за организацию чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android