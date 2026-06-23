Бородюк назвал диванными экспертами критиков Криштиану Роналду

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал диванными экспертами критиков нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду. В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 португальцы сыграли вничью с ДР Конго, Роналду не отметился результативными действиями.

«Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Поэтому диванные эксперты, которые критикуют его, наверное, не разбираются в футболе. А то, что касается сборной Португалии, игра зависит от подготовки команды именно к чемпионату в физическом, тактическом и ментальном плане. Сборная не должна зависеть от одного футболиста, здесь огромное значение имеют тренерские решения: какой состав ставить и какие игроки на данный момент лучшие. И по одной игре уже какие-то выводы делать абсолютно неправильно и непрофессионально», — приводит слова Бородюка «РИА Новости Спорт».