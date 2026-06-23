В «Зените» рассказали, как игроки команды восприняли приход Кевина Андраде

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что футболисты «Зенита» хорошо восприняли приход в клуб защитника Кевина Андраде, который присоединился к сине-бело-голубым из калининградской «Балтики».

— Как себя чувствует новичок Кевин Андраде? Кто, может быть, над ним взял шефство? Кто шутит над ним больше всех?

— Видно, что он сконцентрирован, достаточно серьёзно настроен, хорошо относится к работе. Естественно, у нас другие требования по сравнению с его предыдущим клубом, ему нужно перестроиться. Со временем будем с ним шаг за шагом эти моменты проговаривать и обсуждать, чтобы улучшить его качества и сделать так, чтобы он мог максимально помочь команде. Про шефство пока ещё непонятно, ещё не разобрались, кто с ним больше будет дружить, но, я думаю, приедет Барриос, будет с ним общаться. Ребята хорошо восприняли приход Кевина. У нас вообще коллектив достаточно хороший, дружелюбный. И то же касается и молодых ребят, которые с нами сейчас работают на этом сборе. Надеюсь, что они проявят себя, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».