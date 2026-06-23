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«Биологический закон». Артига объяснил, почему Кузяев не закрепился в «Рубине»

«Биологический закон». Артига объяснил, почему Кузяев не закрепился в «Рубине»
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Главный тренер «Рубина» Франк Артига объяснил, почему полузащитник Далер Кузяев не сумел закрепиться в основном составе казанской команды.

– Не задалась карьера в «Рубине» у Далера Кузяева. Что ему помешало?
– Далер Кузяев – игрок с большим именем, очень качественный футболист, очень работоспособный. Но, достигнув отметки в 30, 31, 32 года, эффективность любого игрока по сравнению со своей собственной версией в более молодом возрасте с каждым годом падает. Это биологический закон, и ему, к сожалению, подвластны все игроки, перешагнувшие 30-летний рубеж, — приводит слова Артиги интернет-портал «Бизнес Online».

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