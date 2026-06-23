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Франк Артига назвал «Зенит» фаворитом следующего сезона РПЛ

Франк Артига назвал «Зенит» фаворитом следующего сезона РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Франк Артига признался, что считает «Зенит» фаворитом следующего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Петербургский клуб — действующий чемпион России.

– После матча с «Нижним Новгородом» вы поздравили «Зенит» с чемпионством. Отдавали им предпочтение в чемпионской гонке?
– Безусловно, ещё до начала чемпионата «Зенит», с моей точки зрения, являлся главным фаворитом. Я всегда придерживался мнения, что чемпионат России – очень сложный турнир. 16 команд-участниц: половина борется за первые места, половина ведёт упорнейшую борьбу за сохранение прописки. РПЛ – это турнир, где командам очень непросто добиваться победных серий, тем ценнее достижение «Зенита». «Краснодар» был очень близок к тому, чтобы защитить титул. В первой части сезона очень солидно смотрелся ЦСКА, но даже на фоне всех этих сильных команд «Зенит» выглядел фаворитом, каковым он остаётся и в следующем сезоне, — приводит слова Артиги «Бизнес Online».

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