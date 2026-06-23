Тренер сборной Англии Тухель: каждый день Райс стремится научиться чему-то новому

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высоко отозвался о полузащитнике своей команды Деклане Райсе перед матчем 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Ганы.

«Я горжусь быть тренером Деклана, он один из лучших полузащитников мира. Райс скромен, готов играть на команду, повышает уровень мастерства и энергии в коллективе. Каждый день он стремится научиться чему-то новому», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

В 1-м туре группы L английская национальная команда победила Хорватию (4:2), а Гана обыграла Панаму (1:0). В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня), а Гана — с Хорватией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.