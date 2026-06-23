Стали известны подробности первых дней Моуринью на посту главного тренера «Реала»

Журналист Рамон Альварес де Мон рассказал о первых днях португальского специалиста Жозе Моуринью на посту нового главного тренера мадридского «Реала». Португалец возглавил «Королевский клуб» в июне после переизбрания Флорентино Переса на пост президента «сливочных».

«В первые дни работы в качестве тренера «Реала» Моуринью проявляет большую активность. Он запрашивает всевозможные отчёты о работе молодёжной академии, чтобы как можно лучше с ней ознакомиться», — написал де Мон в соцсети X.

«Реал» осуществил уже три летних трансфера на вход. Состав команды пополнят защитники Марк Кукурелья из «Челси» и Ибраима Конате из «Ливерпуля», а также полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.