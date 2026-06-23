Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности первых дней Моуринью на посту главного тренера «Реала»

Стали известны подробности первых дней Моуринью на посту главного тренера «Реала»
Комментарии

Журналист Рамон Альварес де Мон рассказал о первых днях португальского специалиста Жозе Моуринью на посту нового главного тренера мадридского «Реала». Португалец возглавил «Королевский клуб» в июне после переизбрания Флорентино Переса на пост президента «сливочных».

«В первые дни работы в качестве тренера «Реала» Моуринью проявляет большую активность. Он запрашивает всевозможные отчёты о работе молодёжной академии, чтобы как можно лучше с ней ознакомиться», — написал де Мон в соцсети X.

«Реал» осуществил уже три летних трансфера на вход. Состав команды пополнят защитники Марк Кукурелья из «Челси» и Ибраима Конате из «Ливерпуля», а также полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Материалы по теме
Защитник в «Спартак», новый клуб Каземиро, «Реал» и топ с ЧМ. Трансферы и слухи за 24 часа
Защитник в «Спартак», новый клуб Каземиро, «Реал» и топ с ЧМ. Трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android