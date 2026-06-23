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В Книге рекордов Гиннесса сообщили о четырёх рекордах ЧМ, побитых Месси за один матч

В Книге рекордов Гиннесса сообщили о четырёх рекордах ЧМ, побитых Месси за один матч
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по ходу победного матча с Австрией (2:0) во втором круге группового этапа чемпионата мира побил сразу четыре рекорда турнира. Об этом сообщили представители Книги рекордов Гиннесса в соцсети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    
  • Наибольшее количество голов в финалах чемпионата мира по футболу среди футболистов — 18.
  • Наибольшее количество матчей, сыгранных одним игроком на чемпионате мира по футболу, — 28.
  • Наибольшее количество побед, одержанных одним игроком на чемпионате мира по футболу, — 18.
  • Наибольшее количество минут, сыгранных на чемпионате мира по футболу, — 2489.

39-летний Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира, оформив дубль в игре с Австрией. Теперь от прошлого рекордсмена, немца Мирослава Клозе, а также француза Килиана Мбаппе его отделяют эти же два мяча.

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