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Кирьяков: у Португалии с Роналду ничего не работает на ЧМ-2026 — каждый сам за себя

Кирьяков: у Португалии с Роналду ничего не работает на ЧМ-2026 — каждый сам за себя
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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре сборной Португалии и форварда Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026.

«У Португалии с Роналду вообще ничего не работает — каждый сам за себя. Есть определённые сложности. Роналду не хватает слаженности команды и игры на него самого. Он утратил скоростные качества и способность к рывкам, но мастерство остаётся. Даже при плохой игре Португалии в первом матче у Роналду было два шанса забить, но этого мало. У Месси таких моментов гораздо больше, не говоря уже об 11-метровых. Поэтому Лионель имеет преимущество над Роналду», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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