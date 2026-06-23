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Генич высказался перед матчем Португалия — Узбекистан на ЧМ-2026, упомянув Роналду

Генич высказался перед матчем Португалия — Узбекистан на ЧМ-2026, упомянув Роналду
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался перед матчем 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана, упомянув форварда Криштиану Роналду. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступит Джалал Джайед из Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, что Португалия отреагирует на критику так же, как Испания. Включат скорость сразу, и Узбекистану будет тяжко.

Плюс Роналду видит, как другие бомбардиры клепают мячи один за другим, думаю, будет дубасить со всех позиций. Если, конечно, ему будут передачи отдавать, как призывает сестра Криша», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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