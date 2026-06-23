Генич высказался перед матчем Португалия — Узбекистан на ЧМ-2026, упомянув Роналду

Известный российский комментатор Константин Генич высказался перед матчем 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана, упомянув форварда Криштиану Роналду. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступит Джалал Джайед из Марокко.

«Надеюсь, что Португалия отреагирует на критику так же, как Испания. Включат скорость сразу, и Узбекистану будет тяжко.

Плюс Роналду видит, как другие бомбардиры клепают мячи один за другим, думаю, будет дубасить со всех позиций. Если, конечно, ему будут передачи отдавать, как призывает сестра Криша», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.