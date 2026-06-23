Экс-тренер «Реала» Альваро Арбелоа завершает согласование контракта с клубом АПЛ — Романо

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа продолжит карьеру в Англии. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, испанский специалист завершает согласование деталей контракта с английским «Фулхэмом».

Арбелоа возглавил «Реал» в январе прошлого года после ухода из клуба испанского специалиста Хаби Алонсо. После завершения сезона команду возглавил португалец Жозе Моуринью, ранее работавший в «Бенфике». Сам Хаби Алонсо в новом сезоне будет руководить «Челси».

Место Моуринью в «Бенфике» занял Марку Силва, который возглавлял «Фулхэм» с 2021 по 2026 год. В английской Премьер-лиге-2025/2026 «Фулхэм» занял 11-е место.