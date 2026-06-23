Сборная Кабо-Верде с высокой долей вероятности может выйти в 1/16 финала ЧМ-2026 — Opta

Суперкомпьютер Opta подсчитал шансы сборной Кабо-Верде на выход в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. По данным алгоритма, шансы на выход в плей-офф у этой команды составляют 62,2%.

На групповом этапе текущего мирового первенства у сборной Кабо-Верде две ничьих — с Испанией (0:0) и Уругваем (2:2), в 3-м туре этот коллектив встретится с Саудовской Аравией. Шансы на первую строчку у Кабо-Верде, по мнению Opta, невелики — 2,5%. Наиболее вероятным местом в квартете G для этой команды считается второе (49,3%), вариант с третьим местом тоже реалистичен (21,5%), вероятность вылета из группы составила 26,7%.

Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третье место.