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Сборная Кабо-Верде с высокой долей вероятности может выйти в 1/16 финала ЧМ-2026 — Opta

Сборная Кабо-Верде с высокой долей вероятности может выйти в 1/16 финала ЧМ-2026 — Opta
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Суперкомпьютер Opta подсчитал шансы сборной Кабо-Верде на выход в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. По данным алгоритма, шансы на выход в плей-офф у этой команды составляют 62,2%.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

На групповом этапе текущего мирового первенства у сборной Кабо-Верде две ничьих — с Испанией (0:0) и Уругваем (2:2), в 3-м туре этот коллектив встретится с Саудовской Аравией. Шансы на первую строчку у Кабо-Верде, по мнению Opta, невелики — 2,5%. Наиболее вероятным местом в квартете G для этой команды считается второе (49,3%), вариант с третьим местом тоже реалистичен (21,5%), вероятность вылета из группы составила 26,7%.

Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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