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Месси получил пять с плюсом от Бубнова за матч Аргентина — Австрия на ЧМ-2026

Месси получил пять с плюсом от Бубнова за матч Аргентина — Австрия на ЧМ-2026
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил пять с плюсом от футбольного эксперта Александра Бубнова за матч 2-го тура группы J чемпионата мира с Австрией (2:0).

Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» отметил 100 технико-тактических действий Месси при 21% брака, а также два забитых мяча.

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м. На девятой минуте встречи форвард не реализовал пенальти.

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