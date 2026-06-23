Представлен официальный мяч РПЛ сезона-2026/2027

Мир Российская Премьер-Лига в официальном телеграм-канале представила официальный мяч сезона-2026/2027. Новый мяч создан фирмой Kelme.

Фото: РПЛ

«Привет, хотим вам представить очень важного участника нового сезона. Знакомьтесь, это новый мяч РПЛ на сезон-2026/2027, посвящённый 25-летию лиги. В основе дизайна характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», — сказано в сообщении РПЛ.

По итогам прошлого сезона чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», на второй строчке расположился «Краснодар», а топ-3 замкнул «Локомотив».