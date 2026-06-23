Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представлен официальный мяч РПЛ сезона-2026/2027

Представлен официальный мяч РПЛ сезона-2026/2027
Комментарии

Мир Российская Премьер-Лига в официальном телеграм-канале представила официальный мяч сезона-2026/2027. Новый мяч создан фирмой Kelme.

Фото: РПЛ

«Привет, хотим вам представить очень важного участника нового сезона. Знакомьтесь, это новый мяч РПЛ на сезон-2026/2027, посвящённый 25-летию лиги. В основе дизайна характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», — сказано в сообщении РПЛ.

По итогам прошлого сезона чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», на второй строчке расположился «Краснодар», а топ-3 замкнул «Локомотив».

Материалы по теме
Батраков женился, странный слух о Малкоме в «Спартаке», трансферы. Новости РПЛ во время ЧМ
Батраков женился, странный слух о Малкоме в «Спартаке», трансферы. Новости РПЛ во время ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android