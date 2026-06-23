«Зенит» сыграет с «Ленинградцем» на летних сборах, известны дата и время матча

Санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Ленинградцем» в рамках подготовки к новому сезону Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом официально сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале команды.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге в субботу, 27 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Подопечные Сергея Семака завершили минувший сезон на первом месте в итоговой турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 68 очков в 30 турах и на два очка оторвалась от занявшего второе место «Краснодара». Ранее команда вышла из отпуска, а футболисты прошли медицинский осмотр и провели первые тренировки.