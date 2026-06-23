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Златан Ибрагимович: Месси находится в отдельной категории от Пеле, Марадоны и Круиффа

Златан Ибрагимович: Месси находится в отдельной категории от Пеле, Марадоны и Круиффа
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в эфире FOX Sports заявил, что дискуссия о величайшем футболисте в истории окончательно закрыта. Шведский форвард высказался об этом после матча сборной Аргентины с командой Австрии (2:0), в котором Лионель Месси оформил дубль и установил новый рекорд по количеству голов на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Я не думаю, что сейчас остались какие-то споры. Когда ты становишься лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, выигрываешь этот турнир, доминируешь в разные эпохи и продолжаешь делать разницу в 38 лет — чего ещё люди хотят?

Мы годами сравнивали его со всеми остальными, но даже великие игроки прошлого не могут сравниться с его карьерным путём в целом. Пеле, Марадона, Круифф, кого бы вы ни назвали — все они были блестящими футболистами, но цифры, долголетие и трофеи Месси ставят его в отдельную категорию»,— заявил Ибрагимович в эфире FOX Sports.

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