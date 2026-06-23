Хавбек сборной Англии Райс: внукам буду рассказывать, что играл с Кейном за одну команду

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс перед матчем 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Ганы поделился впечатлениями от игры за «трёх львов» вместе с нападающим Гарри Кейном.

«Для меня Кейн — один из лучших игроков, я внукам буду рассказывать, что играл с ним за одну команду. Вот настолько он хорош. Мне очень повезло, что он наш капитан, Гарри ведёт всех за собой. Его голы и уровень игры не удивляют меня: только посмотрите, как он играет и тренируется в составе «Баварии» и сборной Англии», — приводит слова Райса Sky Sports.

В 1-м туре группы L английская национальная команда победила Хорватию (4:2), а Гана обыграла Панаму (1:0). В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня), а Гана — с Хорватией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.