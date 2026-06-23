Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек сборной Англии Райс: внукам буду рассказывать, что играл с Кейном за одну команду

Хавбек сборной Англии Райс: внукам буду рассказывать, что играл с Кейном за одну команду
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс перед матчем 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Ганы поделился впечатлениями от игры за «трёх львов» вместе с нападающим Гарри Кейном.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня Кейн — один из лучших игроков, я внукам буду рассказывать, что играл с ним за одну команду. Вот настолько он хорош. Мне очень повезло, что он наш капитан, Гарри ведёт всех за собой. Его голы и уровень игры не удивляют меня: только посмотрите, как он играет и тренируется в составе «Баварии» и сборной Англии», — приводит слова Райса Sky Sports.

В 1-м туре группы L английская национальная команда победила Хорватию (4:2), а Гана обыграла Панаму (1:0). В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня), а Гана — с Хорватией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия — Гана. Вечер испытаний для Гарри Кейна
Англия — Гана. Вечер испытаний для Гарри Кейна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android