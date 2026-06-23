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Более половины голов сборной Аргентины с 2006 года забиты с участием Месси

Более половины голов сборной Аргентины с 2006 года забиты с участием Месси
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Сборная Аргентины забила 50 голов на чемпионатах мира с момента дебюта за команду нападающего Лионеля Месси в 2006 году. При этом Месси принял участие в 26 забитых мячах своей национальной команды на мировых первенствах в указанный период.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

На чемпионате мира — 2026 Месси отметился хет-триком в матче с Алжиром (3:0) и оформил дубль в ворота Австрии (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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