Более половины голов сборной Аргентины с 2006 года забиты с участием Месси

Сборная Аргентины забила 50 голов на чемпионатах мира с момента дебюта за команду нападающего Лионеля Месси в 2006 году. При этом Месси принял участие в 26 забитых мячах своей национальной команды на мировых первенствах в указанный период.

На чемпионате мира — 2026 Месси отметился хет-триком в матче с Алжиром (3:0) и оформил дубль в ворота Австрии (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).