«Суперфутболист!» Александр Тарханов — о дубле Месси в ворота сборной Австрии на ЧМ-2026

Российский тренер Александр Тарханов высказался о дубле форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 2-го тура группы J чемпионата мира 2026 года со сборной Австрии (2:0). Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

«Месси — суперфутболист! Почему до сих пор в таком возрасте играет на таком уровне? Сейчас в футболе всё другое — восстановительные мероприятия после матчей на высшем уровне. Раньше такого не было. В 30 лет футболисты уже завершали карьеру», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0) в 1-м туре. Все три гола в матче также были забиты Лионелем Месси.