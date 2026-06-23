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«Суперфутболист!» Александр Тарханов — о дубле Месси в ворота сборной Австрии на ЧМ-2026

«Суперфутболист!» Александр Тарханов — о дубле Месси в ворота сборной Австрии на ЧМ-2026
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о дубле форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 2-го тура группы J чемпионата мира 2026 года со сборной Австрии (2:0). Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Месси — суперфутболист! Почему до сих пор в таком возрасте играет на таком уровне? Сейчас в футболе всё другое — восстановительные мероприятия после матчей на высшем уровне. Раньше такого не было. В 30 лет футболисты уже завершали карьеру», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0) в 1-м туре. Все три гола в матче также были забиты Лионелем Месси.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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