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Жена Кукурельи сообщила про угрозы убийства после перехода футболиста в «Реал» — A Bola

Жена Кукурельи сообщила про угрозы убийства после перехода футболиста в «Реал» — A Bola
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Жена защитника Марка Кукурельи Клаудия Родригес сообщила про угрозы убийства после перехода мужа в мадридский «Реал», сообщает A Bola.

Супруга игрока получила многочисленные сообщения в социальных сетях с угрозами, включая угрозы смерти. Сообщается, что часть таких сообщений уже была передана в правоохранительные органы.

Кукурелья, являющийся воспитанником «Барселоны», ранее заявлял, что понимает недовольство части болельщиков из-за перехода в стан принципиального соперника, однако считает недопустимым переход границ и угрозы в адрес его семьи. Также игрок отмечал, что тяжело сказать «нет» мадридскому клубу.

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

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