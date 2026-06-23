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Гильермо Очоа выйдет в стартовом составе сборной Мексики на матч с командой Чехии — ESPN

Гильермо Очоа выйдет в стартовом составе сборной Мексики на матч с командой Чехии — ESPN
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Вратарь Гильермо Очоа займёт место в стартовом составе сборной Мексики в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Чехии, сообщает репортёр ESPN Джон Сатклифф в социальной сети X. Встреча пройдёт 25 июня на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для 40-летнего голкипера этот матч, как ожидается, станет последним в карьере за национальную команду в рамках чемпионатов мира. Очоа получит возможность провести прощальный матч на турнире перед домашними трибунами.

Текущий чемпионат мира станет для Очоа шестым в карьере, что является рекордом в истории футбола (столько же у Лионеля Месси и Криштиану Роналду). Всего в активе вратаря 153 матча за национальную команду Мексики.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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