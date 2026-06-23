Жоау Канселу ответил на критику в адрес Криштиану Роналду и Неймара на ЧМ-2026

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу ответил на критику со стороны СМИ в адрес своего партнёра по команде Криштиану Роналду и форварда Бразилии Неймара на чемпионате мира 2026 года.

«Я не думаю, что Неймару или Криштиану нужно что-то кому-либо доказывать. Их талант и достижения в футболе говорят сами за себя. Все эти разговоры — просто показуха. И Криштиану, и Неймар знают, кто они и что представляют для своих стран», — приводит слова Канселу Goal.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).