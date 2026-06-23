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Нагучев: Месси — лучший бомбардир в истории, а Роналду — даже не лучший Роналдо на ЧМ

Нагучев: Месси — лучший бомбардир в истории, а Роналду — даже не лучший Роналдо на ЧМ
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Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о сравнении форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Ранее аргентинец установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, оформив дубль в ворота Австрии (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026. Теперь у него 18 забитых мячей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Месси — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. А Роналду даже не лучший Роналдо на чемпионатах мира. Думаю, где-то четвёртый в общей сложности. Может, пятый после Роналдо из сборной Бразилии 1994-го.

В нынешних реалиях мне не кажется это сравнение вообще уместным. Оно актуально для 2013 года, но не сегодня. А жить прошлым — отстой», — написал Нагучев в телеграм-канале.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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