Нагучев: Месси — лучший бомбардир в истории, а Роналду — даже не лучший Роналдо на ЧМ

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о сравнении форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Ранее аргентинец установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, оформив дубль в ворота Австрии (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026. Теперь у него 18 забитых мячей.

«Месси — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. А Роналду даже не лучший Роналдо на чемпионатах мира. Думаю, где-то четвёртый в общей сложности. Может, пятый после Роналдо из сборной Бразилии 1994-го.

В нынешних реалиях мне не кажется это сравнение вообще уместным. Оно актуально для 2013 года, но не сегодня. А жить прошлым — отстой», — написал Нагучев в телеграм-канале.