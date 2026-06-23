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Защитник «Марселя» Балерди весной мог перейти в «Байер» — L’Équipe

Защитник «Марселя» Балерди весной мог перейти в «Байер» — L’Équipe
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Защитник «Марселя» и сборной Аргентины Леонардо Балерди прошлой весной мог пополнить состав леверкузенского «Байера». Об этом сообщает L’Équipe.

На данный момент марсельский «Олимпик» испытывает финансовые трудности и вынужден продать некоторых футболистов, чтобы избежать санкций со стороны УЕФА. Провансальцев не стали исключать из ближайшего розыгрыша еврокубков, но к следующему лету клуб должен решить финансовые проблемы, чтобы в будущем не остаться без международного футбола.

«Фармацевты» предлагали за аргентинца € 25 млн и бонусные выплаты, однако сам игрок не стремился покидать свою нынешнюю команду. Травма икроножной мышцы тоже помешала трансферу, из-за неё он также пропустил чемпионат мира — 2026.

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