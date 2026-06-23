«Если ему некомфортно, лучше продать его». Агуэро — о желании Альвареса уйти из «Атлетико»

Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о желании нападающего Хулиана Альвареса покинуть «Атлетико».

«Хулиан сказал, что обсудил всё с клубом и решил, что лучшим вариантом развития событий станет трансфер. Это непростая тема. Когда игрок недоволен, каждый клуб занимает свою позицию, и в итоге именно футболист оказывается в проигрыше. Если ему некомфортно, лучше всего найти верное решение и продать его. Недопустимо, чтобы игрок был в плохом настроении весь год», — приводит слова Агуэро аккаунт Jijantes FC в социальной сети X.

26-летний форвард в минувшем сезоне провёл за «Атлетико» 52 матча, забил 20 голов и отдал 10 голевых передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны», «Реала», «Арсенала» и других европейских клубов.