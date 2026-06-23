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21-летний воспитанник «Сент-Этьена» утонул в реке — RMC Sport

21-летний воспитанник «Сент-Этьена» утонул в реке — RMC Sport
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21-летний нападающий Кензо Кис из молодёжной команды «Генгама» утонул в реке Рона. Об этом сообщает издание RMC Sport. По данным источника, инцидент случился в минувшие выходные. в зоне, запрещённой для купания.

Сообщается, что Кензо Кис плавал с двумя друзьями в реке, когда около 17:30 произошла трагедия. У футболиста была зафиксирована смерть мозга. Прокуратура Лиона начала расследование с целью установления причин случившегося.

Кис является уроженцем Лиона. Ранее он выступал за молодёжные команды «Лиона» и «Сент-Этьена». В «Генгам» он перебрался в августе прошлого года. В минувшем сезоне у него четыре игры и один гол в пятой лиге Франции.

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