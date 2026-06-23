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Жереми Доку обратился к болельщикам после рождения сына

Жереми Доку обратился к болельщикам после рождения сына
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Вингер сборной Бельгии Жереми Доку опубликовал официальное заявление в социальных сетях, в котором поделился эмоциями после рождения первенца и поблагодарил команду за поддержку.

«Спасибо всем за любовь, молитвы и добрые пожелания за последние несколько дней.

Ширин и Прейз чувствуют себя отлично, и моё сердце переполнено благодарностью. Рождение сына — одно из величайших благословений, которые бог когда-либо даровал мне.

Спасибо команде за поддержку, теперь пришло время вернуться к футболу и представить свою страну на главной арене.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше» — Иакова 1:17.

Да благословит вас всех бог. Мира, любви и благодарности».

В ближайшее время нападающий вернётся в общую группу сборной Бельгии для подготовки к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Новой Зеландии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
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