Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Англии на победу в матче с Ганой на ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Англии на победу в матче 2-го тура группы L чемпионата мира 2026 года над Ганой. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступит Саид Мартинес (Токоа, Гондурас).

Согласно полученным результатам, шансы англичан на победу в матче составляют 78,8%.

Также отмечается, что самое крупное поражение главного тренера Ганы Карлуша Кейруша на чемпионатах мира случилось именно в матче с английской командой на ЧМ-2022, когда специалист тренировал Иран (2:6).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).