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Радимов: Месси на одну ступень выше Роналду, он стал лучше играть, чем четыре года назад

Радимов: Месси на одну ступень выше Роналду, он стал лучше играть, чем четыре года назад
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сравнил нынешний уровень игры нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и футболиста национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Если сравнивать и ставить на одну ступень, кто выше, Месси или Роналду, то, конечно, Лионель. У меня такое впечатление, что он стал лучше играть, чем четыре года назад на ЧМ. При этом те игроки, которые находятся рядом с ним, не скрывают, что они готовы бегать и отрабатывать, лишь бы Месси творил», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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