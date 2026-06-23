Гари О’Нил — новый главный тренер «Ипсвич Таун»

«Ипсвич Таун» официально объявил о назначении Гари О’Нила на пост главного тренера команды. 43-летний специалист стал 20-м тренером в 90-летней профессиональной истории «трактористов». Контракт со специалистом рассчитан на три года — до лета 2029 года.

«Для меня огромная честь возглавить этот великий клуб. Я внимательно следил за прогрессом команды в последние годы, и возможность тренировать «Ипсвич» в Премьер-лиге меня очень вдохновляет. У этого клуба сильное видение и большие амбиции. Я прекрасно понимаю всю ответственность перед болельщиками и местным сообществом. Мы знаем, какой вызов нас ждёт, и я с нетерпением жду начала работы», — приводит слова О'Нила пресс-служба «Ипсвич Таун».

Прошлым местом работы О’Нила был французский «Страсбург». Под его руководством команда заняла восьмое место в Лиге 1 и впервые в своей истории дошла до полуфинала еврокубка (Лиги конференций). Ранее специалист успешно работал в Премьер-лиге с «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном», сохраняя для обоих клубов прописку в Премьер-лиге (15-е и 14-е места соответственно). Вместе с О’Нилом в тренерский штаб «Ипсвича» переходят Тим Дженкинс, Нил Критчли и Эд Эймс, работавшие с ним во Франции.