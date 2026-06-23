«Барселона» объявила о трансфере резервного вратаря в «Панатинаикос»

27-летний голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья продолжит карьеру в чемпионате Греции. Испанец стал футболистом «Панатинаикоса». О достижении соглашения по переходу вратаря в греческий клуб официально объявила пресс-служба сине-гранатовых в соцсети X.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Барселона» получит за вратаря € 3 млн. Минувший сезон голкипер провёл в клубе «Эльче» на правах аренды. В Ла Лиге — 2025/2026 Пенья появился на поле в 16 встречах, где пропустил 28 мячей.

Всего в активе воспитанника каталонцев 45 матчей за основную команду с 2022 года. В своём последнем сезоне за сине-гранатовых Пенья сыграл в 16 матчах.