«Типичная сборная-середняк. Рангник… вообще не уважаю». Бубнов — о сборной Австрии на ЧМ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о сборной Австрии на чемпионате мира 2026 года и главном тренере команды Ральфе Рангнике.

— Австрийцы – это крепкий середняк, которые закрываются, играют на контратаках, используют стандарты. Достаточно жёсткие, без звёзд. С таким тренером, как Рангник… я его вообще не уважаю. Типичная европейская сборная-середняк.

— Ну, смотрите, там Алаба есть.

— Ну, Алаба очень долго не играл, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 2-го тура сборная Австрии набрала три очка и занимает второе место в группе J. Лидирует в группе сборная Аргентины, у которой шесть очков.