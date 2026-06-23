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Месси обновил свой рекорд по ударам по воротам и обводкам в матче чемпионата мира

Месси обновил свой рекорд по ударам по воротам и обводкам в матче чемпионата мира
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился дублем во встрече 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с национальной командой Австрии (2:0). Таким образом, аргентинец стал самым возрастным футболистом мировых первенств с 1966-го, у которого в одном матче турнира как минимум пять ударов по воротам (7) и как минимум пять обводок (5). На тот момент футболисту исполнилось 38 лет 363 дня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Ранее рекорд также принадлежал Месси, он установил его на чемпионате мира — 2022 в возрасте 35 лет.

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии заработала три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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