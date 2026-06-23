Кевин Де Брёйне был предложен «Галатасараю» через агентов — Ajansspor

Турецкий «Галатасарай» может подписать полузащитника «Наполи» и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне. Как сообщает издание Ajansspor, 34-летний футболист был предложен стамбульцам через агентов.

По данным источника, «Галатасарай» продолжает планирование состава перед новым сезоном, а игрок «Наполи» был добавлен в список целей клуба. Контракт Де Брёйне с неаполитанцами рассчитан до лета следующего года.

Де Брёйне выступает за «Наполи» с лета прошлого года. В итальянский клуб он перебрался из «Манчестер Сити», где провёл 10 сезонов. В сезоне-2025/2026 у бельгийца пять голов и четыре результативные передачи в 21 матче в Серии А и Лиге чемпионов УЕФА.