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Кевин Де Брёйне был предложен «Галатасараю» через агентов — Ajansspor

Кевин Де Брёйне был предложен «Галатасараю» через агентов — Ajansspor
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Турецкий «Галатасарай» может подписать полузащитника «Наполи» и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне. Как сообщает издание Ajansspor, 34-летний футболист был предложен стамбульцам через агентов.

По данным источника, «Галатасарай» продолжает планирование состава перед новым сезоном, а игрок «Наполи» был добавлен в список целей клуба. Контракт Де Брёйне с неаполитанцами рассчитан до лета следующего года.

Де Брёйне выступает за «Наполи» с лета прошлого года. В итальянский клуб он перебрался из «Манчестер Сити», где провёл 10 сезонов. В сезоне-2025/2026 у бельгийца пять голов и четыре результативные передачи в 21 матче в Серии А и Лиге чемпионов УЕФА.

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