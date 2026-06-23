Президент ФИФА подтвердил, что вручит кубок победителю ЧМ совместно с Трампом

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что вручит кубок победителю чемпионата мира 2026 года совместно с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы будем вместе с Трампом наслаждаться финалом чемпионата мира по футболу и вместе вручать трофей победителю», — сказал Инфантино в интервью на Fox News.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).