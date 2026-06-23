Игрок «Локомотива» Вера: на Месси уже ничего не давит, он — лучший игрок всех времён

Аргентинский полузащитник «Локомотива» Лукас Вера высказался о форварде национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

«Месси уже всем доказал, что он — игрок номер один всех времён и народов. Все его рекорды говорят сами за себя. Я очень рад, что над ним уже нет этого давления: «Месси не чемпион мира». Общественность на него уже не давит, поэтому он может себе позволить играть в удовольствие. И очень здорово смотреть, как Лионель выступает на этом чемпионате мира», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На чемпионате мира 2026 года Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету нападающего 18 мячей. На нынешнем мировом первенстве Месси отметился пятью голами.