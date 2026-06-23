Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Вера: на Месси уже ничего не давит, он — лучший игрок всех времён

Игрок «Локомотива» Вера: на Месси уже ничего не давит, он — лучший игрок всех времён
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Локомотива» Лукас Вера высказался о форварде национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

«Месси уже всем доказал, что он — игрок номер один всех времён и народов. Все его рекорды говорят сами за себя. Я очень рад, что над ним уже нет этого давления: «Месси не чемпион мира». Общественность на него уже не давит, поэтому он может себе позволить играть в удовольствие. И очень здорово смотреть, как Лионель выступает на этом чемпионате мира», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На чемпионате мира 2026 года Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету нападающего 18 мячей. На нынешнем мировом первенстве Месси отметился пятью голами.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Месси получил пять с плюсом от Бубнова за матч Аргентина — Австрия на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android