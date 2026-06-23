Лионель Месси установил рекорд по количеству созданных моментов в истории чемпионатов мира
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси превзошёл достижение Диего Марадоны и стал единоличным лидером по количеству созданных голевых моментов на чемпионатах мира. Статистика по этому показателю ведётся агентством Opta с 1966 года.
На текущем турнире Месси довёл счётчик ключевых передач до 76. Накануне аргентинец также оформил дубль в матче группового этапа со сборной Австрии (2:0), что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 18 забитыми мячами.
Топ-5 игроков по созданным шансам на ЧМ (с 1966 года):
- Лионель Месси (Аргентина) — 76.
- Диего Марадона (Аргентина) — 71.
- Вольфганг Оверат (Германия) — 62.
- Лотар Маттеус (Германия) — 54.
- Ален Жиресс (Франция) — 51.
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