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Лионель Месси установил рекорд по количеству созданных моментов в истории чемпионатов мира

Лионель Месси установил рекорд по количеству созданных моментов в истории чемпионатов мира
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси превзошёл достижение Диего Марадоны и стал единоличным лидером по количеству созданных голевых моментов на чемпионатах мира. Статистика по этому показателю ведётся агентством Opta с 1966 года.

На текущем турнире Месси довёл счётчик ключевых передач до 76. Накануне аргентинец также оформил дубль в матче группового этапа со сборной Австрии (2:0), что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 18 забитыми мячами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Топ-5 игроков по созданным шансам на ЧМ (с 1966 года):

  1. Лионель Месси (Аргентина) — 76.
  2. Диего Марадона (Аргентина) — 71.
  3. Вольфганг Оверат (Германия) — 62.
  4. Лотар Маттеус (Германия) — 54.
  5. Ален Жиресс (Франция) — 51.
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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