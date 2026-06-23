Рахимов: у Роналду будет заряженность. Болеем за Узбекистан

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группы K чемпионата мира — 2026 между сборными Узбекистана и Португалии. Встреча пройдёт сегодня, 23 июня, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США).

«Думаю, мы все болеем в этом матче за Узбекистан. Но будет сложно, потому что португальцы понимают, что нужно исправляться. И они разъярённые будут. У Роналду будет заряженность на реализацию моментов. Но у узбекистанцев шанс есть тоже.

Им нужно ещё раз пересмотреть матч Ирана и взять то, что сделали иранцы против Бельгии. То есть — самоотдача, самоотверженность, самопожертвование. Если это будет присутствовать, то у них есть шанс», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».