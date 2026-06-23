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Рахимов: у Роналду будет заряженность. Болеем за Узбекистан

Рахимов: у Роналду будет заряженность. Болеем за Узбекистан
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Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группы K чемпионата мира — 2026 между сборными Узбекистана и Португалии. Встреча пройдёт сегодня, 23 июня, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, мы все болеем в этом матче за Узбекистан. Но будет сложно, потому что португальцы понимают, что нужно исправляться. И они разъярённые будут. У Роналду будет заряженность на реализацию моментов. Но у узбекистанцев шанс есть тоже.

Им нужно ещё раз пересмотреть матч Ирана и взять то, что сделали иранцы против Бельгии. То есть — самоотдача, самоотверженность, самопожертвование. Если это будет присутствовать, то у них есть шанс», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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