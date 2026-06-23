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Португалия — Узбекистан: Рафаэл Леау забил на 87-й минуте в матче ЧМ-2026

Португалия — Узбекистан: Рафаэл Леау забил на 87-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Джалал Джайед из Марокко. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 5:0 в пользу сборной Португалии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

Нападающий португальцев Рафаэл Леау забил на 87-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард Португалии Криштиану Роналду на шестой минуте. Защитник Нуну Мендеш удвоил преимущество южноевропейцев на 17-й минуте. На 29-й минуте судья отменил гол защитника Узбекистана Азизжона Ганиева после просмотра VAR из-за фола Аббосбека Файзуллаева на Жоау Канселу. На 39-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль, а на 60-й минуте голкипер Узбекистана Абдувохид Нематов отметился автоголом.

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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