«Покажите полену его истинное место!» Губерниев — перед матчем Португалия — Узбекистан

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался перед матчем 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана, в критичной форме отозвавшись о форварде Криштиану Роналду.

«Вперёд, Узбекистан! Покажите полену Роналду его истинное место!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).