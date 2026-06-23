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Забьёт ли Криштиану Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026?

Забьёт ли Криштиану Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026?
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Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступит Джалал Джайед из Марокко. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
2-й тайм
4 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0    

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос на тему: «Забьёт ли Криштиану Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026?»

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков. Криштиану Роналду не отметился забитыми мячами на турнире.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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