Забьёт ли Криштиану Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026?

Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступит Джалал Джайед из Марокко. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос на тему: «Забьёт ли Криштиану Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026?»

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков. Криштиану Роналду не отметился забитыми мячами на турнире.