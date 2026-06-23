Криштиану Роналду — второй игрок старше 40 лет с голом на чемпионате мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (на данный момент счёт 2:0 в пользу португальцев). Таким образом, 41-летний Роналду стал вторым футболистом старше 40 лет в истории с голом на мировом первенстве.

Самым возрастным автором гола на чемпионатах мира является Роже Милла, выступавший за сборную Камеруна. В возрасте 42 лет Милла отметился забитым мячом в ворота национальной команды России.

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).