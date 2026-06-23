Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду — второй игрок старше 40 лет с голом на чемпионате мира

Криштиану Роналду — второй игрок старше 40 лет с голом на чемпионате мира
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (на данный момент счёт 2:0 в пользу португальцев). Таким образом, 41-летний Роналду стал вторым футболистом старше 40 лет в истории с голом на мировом первенстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
2-й тайм
4 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0    

Самым возрастным автором гола на чемпионатах мира является Роже Милла, выступавший за сборную Камеруна. В возрасте 42 лет Милла отметился забитым мячом в ворота национальной команды России.

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Дубль Роналду против Узбекистана! Огнище в ключевом матче ЧМ-2026! LIVE
Live
Дубль Роналду против Узбекистана! Огнище в ключевом матче ЧМ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android