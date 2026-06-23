Роналду забил девятый гол на чемпионатах мира, до рекорда Месси — девять мячей

Гол форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Узбекистана стал для него девятым на чемпионатах мира. Встреча 2-го тура группы К ЧМ-2026 проходит в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Таким образом, Роналду сократил отставание от лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Лионеля Месси до девяти мячей.

Ранее, в 1-м туре, португальцы встречались со сборной ДР Конго. Игра завершилась результативной ничьей (1:1). Роналду отыграл 90 минут и не смог поразить ворота.