Криштиану Роналду догнал Мирослава Клозе по матчам на чемпионатах мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Узбекистана. Эта игра стала для 41-летнего нападающего 24-й в рамках мировых первенств. По этому показателю легендарный португалец сравнялся с немцем Мирославом Клозе и вошёл в тройку лидеров в истории турнира.

Роналду обошёл по количеству игр на чемпионатах мира знаменитого итальянского защитника Паоло Мальдини, на счету которого 23 матча. Опережают португальца на данный момент только бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус (25 матчей) и капитан сборной Аргентины Лионель Месси (28 матчей).

Встреча между Португалией и Узбекистаном проходит в эти минуты, сборная Португалии выигрывает со счётом 2:0.