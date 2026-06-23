Криштиану Роналду — первый игрок, забивавший на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счёт в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Узбекистаном. Для 41-летнего Роналду этот турнир стал шестым, на котором он отметился голом.

На чемпионате мира в 2006 году Роналду забил один гол в шести матчах, спустя четыре года вновь гол, но в четырёх встречах. На турнире в 2014 году португалец вновь забил один гол в трёх играх, на чемпионате мира в России — четыре в четырёх. В 2022-м Роналду забил один мяч в пяти матчах.

Вторым игроком, который играл на шести чемпионатах мира, является Лионель Месси, однако аргентинец уехал без голов с турнира в 2010 году.