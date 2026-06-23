Фото: эмоции Криштиану Роналду после первого гола за Португалию на ЧМ-2026

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отпраздновал свой первый гол на чемпионате мира — 2026, забитый в матче 2-го тура группы К в ворота сборной Узбекистана. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Поразив ворота Узбекистана, Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира (ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026).

Ранее, в 1-м туре, португальцы встречались со сборной ДР Конго. Игра завершилась результативной ничьей (1:1). Роналду отыграл 90 минут и не смог поразить ворота.