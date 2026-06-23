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Аарон Рэмси стал главным тренером «Оксфорд Юнайтед»

Аарон Рэмси стал главным тренером «Оксфорд Юнайтед»
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Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси назначен на пост главного тренера «Оксфорд Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Для меня большая честь стать главным тренером «Оксфорд Юнайтед». В ходе переговоров с представителями клуба я почувствовал их амбиции и стремление к успеху, что вызывает у меня огромный энтузиазм.

К этому моменту я готовился много лет. Я играл под руководством лучших тренеров и на протяжении всей своей карьеры сталкивался с высоким уровнем давления. Хочу использовать свой опыт, чтобы привнести в эту талантливую команду культуру профессионализма и трудовой этики.

Я понимаю ответственность, которая сопутствует этой должности, и с нетерпением жду начала работы, встречи с игроками и общения с нашими болельщиками, чтобы вместе стремиться к успеху», — приводит слова Рэмси пресс-служба клуба.

По итогам прошлого сезона «Оксфорд Юнайтед» вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1.

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