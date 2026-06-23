Рафинья: сделаю всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее
Поделиться
Вингер сборной Бразилии Рафинья прокомментировал полученное повреждение в расположении национальной команды.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23' 2:0 Кунья – 36' 3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'
«Я люблю свою страну, люблю играть за сборную Бразилии. Я сделаю всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее.Я обязательно останусь с командой, чтобы поддерживать ребят и вносить свой вклад в общее дело»,— приводит слова Рафиньи Фабрицио Романо в соцсети Х.
Рафинья получил мышечную травму задней поверхности бедра на 40-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Гаити (3:0). Сроки его возвращения в общую группу будут определены после проведения дополнительного медицинского обследования.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июня 2026
-
21:20
-
21:12
-
21:05
-
20:59
-
20:55
-
20:48
-
20:48
-
20:44
-
20:44
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:33
-
20:30
-
20:26
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:46
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:29
-
19:29
-
19:17
-
19:07