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Рафинья: сделаю всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее

Рафинья: сделаю всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее
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Вингер сборной Бразилии Рафинья прокомментировал полученное повреждение в расположении национальной команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

«Я люблю свою страну, люблю играть за сборную Бразилии. Я сделаю всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее.Я обязательно останусь с командой, чтобы поддерживать ребят и вносить свой вклад в общее дело»,— приводит слова Рафиньи Фабрицио Романо в соцсети Х.

Рафинья получил мышечную травму задней поверхности бедра на 40-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Гаити (3:0). Сроки его возвращения в общую группу будут определены после проведения дополнительного медицинского обследования.

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