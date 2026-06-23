Рафинья: сделаю всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее

Вингер сборной Бразилии Рафинья прокомментировал полученное повреждение в расположении национальной команды.

«Я люблю свою страну, люблю играть за сборную Бразилии. Я сделаю всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее.Я обязательно останусь с командой, чтобы поддерживать ребят и вносить свой вклад в общее дело»,— приводит слова Рафиньи Фабрицио Романо в соцсети Х.

Рафинья получил мышечную травму задней поверхности бедра на 40-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Гаити (3:0). Сроки его возвращения в общую группу будут определены после проведения дополнительного медицинского обследования.