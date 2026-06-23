Криштиану Роналду прервал 10-матчевую безголевую серию в составе Португалии на ЧМ/Евро

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прервал серию без забитых мячей в составе национальной команды на крупных турнирах, отличившись в матче 2-го тура группы K с Узбекистаном. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Роналду отличился за Португалию на чемпионате мира/Европы впервые с матча 1-го тура ЧМ-2022 с Ганой (3:2). Нападающий не мог забить в течение 10 игр.

Дубль в ворота Узбекистана позволил Роналду единолично возглавить рейтинг лучших бомбардиров в истории страны на чемпионатах мира. Теперь у Роналду 10 голов на ЧМ. Ранее с девятью забитыми мячами рекордсменом являлся нападающий Эйсебио.