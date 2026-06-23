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Криштиану Роналду прервал 10-матчевую безголевую серию в составе Португалии на ЧМ/Евро

Криштиану Роналду прервал 10-матчевую безголевую серию в составе Португалии на ЧМ/Евро
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прервал серию без забитых мячей в составе национальной команды на крупных турнирах, отличившись в матче 2-го тура группы K с Узбекистаном. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
2-й тайм
4 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Хусанов – 60'    

Роналду отличился за Португалию на чемпионате мира/Европы впервые с матча 1-го тура ЧМ-2022 с Ганой (3:2). Нападающий не мог забить в течение 10 игр.

Дубль в ворота Узбекистана позволил Роналду единолично возглавить рейтинг лучших бомбардиров в истории страны на чемпионатах мира. Теперь у Роналду 10 голов на ЧМ. Ранее с девятью забитыми мячами рекордсменом являлся нападающий Эйсебио.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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