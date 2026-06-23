«Полено проросло?» Губерниев отреагировал на игру Криштиану Роналду в матче с Узбекистаном

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на игру форварда Криштиану Роналду в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана. Счёт в матче 3:0 в пользу сборной Португалии.

«Ого, Криш игрок командный! Внимание соперника на него — и партнёр забивает! Полено проросло?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Роналду забил гол на шестой минуте, на 17-й минуте позволил партнёру Нуну Мендешу нанести удар со штрафного, который привёл ко второму забитому голу. А на 39-й минуте нападающий оформил дубль.

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).